Гости парка "Фили" в Москве смогут узнать уровень глюкозы на фестивале борьбы с диабетом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Посетители московского парка "Фили" смогут 16 ноября бесплатно проверить уровень глюкозы в крови на городском фестивале "Диабет: защити свою семью" в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Любой желающий сможет сдать кровь на уровень глюкозы, а также получить медицинскую консультацию. Основная цель фестиваля - повысить осведомленность городских жителей в вопросах профилактики сахарного диабета и его осложнений, прохождения своевременных обследований, а также показать роль семьи в поддержке больных с диабетом", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00 в центральной части парка. Медики проведут лекции на тему диабета, а также расскажут о нюансах путешествий людей с этим заболеванием.

"Гости фестиваля также смогут принять участие в интерактивной викторине с призами "Как защититься от диабета?" и в кулинарном мастер-классе, на котором шеф-повар поделится рецептами и тонкостями приготовления блюд полезной кухни", - отмечается в сообщении.

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября под эгидой ООН. Выделяют несколько видов диабета. Первый тип - инсулинозависимый, когда для выживания человеку необходимо делать инъекции гормона. При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Существует также гестационный диабет, который развивается у женщин во время беременности. Врачи заявляют о необходимости ранней диагностики заболевания, наиболее простым видом которой является анализ крови на содержание глюкозы.