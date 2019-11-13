Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гости парка "Фили" в Москве смогут узнать уровень глюкозы на фестивале борьбы с диабетом

Медики также проведут лекции на тему диабета и расскажут о нюансах путешествий с этим заболеванием

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Посетители московского парка "Фили" смогут 16 ноября бесплатно проверить уровень глюкозы в крови на городском фестивале "Диабет: защити свою семью" в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Любой желающий сможет сдать кровь на уровень глюкозы, а также получить медицинскую консультацию. Основная цель фестиваля - повысить осведомленность городских жителей в вопросах профилактики сахарного диабета и его осложнений, прохождения своевременных обследований, а также показать роль семьи в поддержке больных с диабетом", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00 в центральной части парка. Медики проведут лекции на тему диабета, а также расскажут о нюансах путешествий людей с этим заболеванием.

"Гости фестиваля также смогут принять участие в интерактивной викторине с призами "Как защититься от диабета?" и в кулинарном мастер-классе, на котором шеф-повар поделится рецептами и тонкостями приготовления блюд полезной кухни", - отмечается в сообщении.

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно отмечается 14 ноября под эгидой ООН. Выделяют несколько видов диабета. Первый тип - инсулинозависимый, когда для выживания человеку необходимо делать инъекции гормона. При диабете второго типа - инсулинонезависимом - организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Существует также гестационный диабет, который развивается у женщин во время беременности. Врачи заявляют о необходимости ранней диагностики заболевания, наиболее простым видом которой является анализ крови на содержание глюкозы.

Реклама на ТАСС
Приемная бизнес-омбудсмена Москвы по внешнеэкономической деятельности открылась в столице
Руководителем приемной стал председатель совета директоров RM Group, член Общественного совета при ФТС России Александр Сучков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС