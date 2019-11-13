Угроза взрыва в центре по борьбе с туберкулезом в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сообщение о минировании здания научно-практического центра борьбы с туберкулезом на юго-востоке Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание, никаких взрывных устройств не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

В среду днем неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом по адресу: 8-я улица Текстильщиков, дом 2, строение 1. Эвакуация на время проверки здания не проводилась.