Москвичи в проекте "Активный гражданин" оценят строительство хордовых магистралей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Горожанам на сайте мэра Москвы в проекте "Активный гражданин" предлагается оценить проект строительства хордовых магистралей, сообщается в среду на сайте столичного правительства.

"В проекте "Активный гражданин" открылось новое голосование. Горожанам предлагается оценить проект строительства хордовых магистралей, ответив на пять вопросов. По мнению специалистов, система хордовых магистралей на 20% эффективнее, чем замкнутая кольцевая, и позволит снизить перепробег транспорта и количество вредных выбросов в атмосферу", - говорится в сообщении.

Первый вопрос касается мнения москвичей по поводу строительства хорд. В ответе на второй вопрос горожанам нужно указать, каким видом транспорта они пользуются. Далее москвичи расскажут, планируют ли они пользоваться новыми магистралями во время поездок на личном авто, такси или общественном транспорте. В ответе на четвертый вопрос необходимо продолжить фразу: "В результате строительства хордовых магистралей транспортная ситуация…". В последнем пункте нужно будет ответить на вопрос, часто ли горожане бывают в районах прохождения новой линии, уточняется в сообщении.

Новые хордовые магистрали - Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокады - свяжут районы Москвы и разгрузят Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали. Проект "Активный гражданин" стартовал в 2014 году. За это время его участниками стали 2,6 млн человек. За пять лет проведено более 4 тыс. голосований, реализовано свыше 3 тыс. решений москвичей.