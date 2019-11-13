Более 800 человек с инвалидностью примут участие в Московском чемпионате "Абилимпикс"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Участниками Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2019" станут 830 человек, 19 ноября им предстоит состязаться в различных компетенциях в сфере IT-технологий, экономики, питания и других. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения столицы.

"830 победителей отборочного этапа продемонстрируют свои профессиональные достижения и поборются за первенство. 19 ноября участники московского этапа выступят в 65 соревновательных компетенциях. 9 компетенций входят в сферу IT-технологий, 5 - питания, 12 принадлежат промышленным профессиям, 21 - сфере услуг, 12 - творческим профессиям, четыре - сфере декоративно-прикладного искусства и две - области экономики и финансов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в программе чемпионата также встречи с работодателями, занятия по профориентации, лекции и многое другое. Победители московского "Абилимпикса" представят столицу на Национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет с 20 по 22 ноября.

Ранее ведомство сообщало, что в отборочном этапе Московского чемпионата приняли участие более 2 тыс. человек. Впервые чемпионат прошел в Москве в 2015 году, тогда в нем приняли участие всего 100 человек.