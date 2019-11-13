Проект "Здоровая Москва" получил Гран-при международного конкурса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект "Здоровая Москва", по которому в парках столицы летом работали медицинские павильоны, получил Гран-при премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2019 - крупнейшей в Восточной Европе и Средней Азии премии в сфере коммуникаций, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

"Проект правительства Москвы "Здоровая Москва", реализуемый столичным департаментом здравоохранения, стал лучшим в номинации "Лучшая кампания по здоровому образу жизни в цифровых/социальных сетях" и завоевал премию Гран-при", - говорится в сообщении.

Члены жюри оценили социальную направленность проекта, четкую и продуманную организацию, беспрецедентный масштаб и вклад в повышение качества жизни москвичей.

Кроме того, первое место получил проект департамента здравоохранения Москвы "ЗОЖ - через молодежь" в номинации "Лучший проект о здоровом образе жизни, добавили в пресс-службе.

Проект "Здоровая Москва" стартовал летом 2019 года. В его рамках в парках города разместили 46 павильонов, где можно было пройти диспансеризацию или заняться спортом. За 124 дня работы павильонов профилактический осмотр или диспансеризацию прошли порядка 430 тыс. москвичей.

IPRA Golden World Awards - конкурс, проводимый с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью.