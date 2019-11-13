Международный фестиваль театров теней ShadowFest во второй раз открывается в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль театров теней ShadowFest открывается в четверг в Москве. Смотр, уже второй по счету, проводится в рамках Года театра при поддержке Департамента культуры Москвы по инициативе Московского детского театра теней, сообщила ТАСС программный директор фестиваля, театральный критик Марина Шимадина.

"ShadowFest - единственный в России фестиваль, целиком посвященный древнему и оригинальному жанру - театру теней. И мы хотим показать все многообразие приемов, которые используются сегодня в теневом театре в мире - от традиций с многовековой историей до новейших технологий", - сказала Шимадина.

Она напомнила, что театр теней возник на древнем Востоке более 2000 лет назад как священное ритуальное действо, где куклы служили своеобразными "аватарами" духов предков. "Тени на стене пещеры или движущиеся фигурки за ширмой завораживали наших очень далеких предков, - отметила собеседница агентства. - Сейчас театр теней захватил весь мир и имеет множество ликов: от скромных домашних представлений до грандиозных мультимедийных шоу с применением новейших технологий".

По словам программного директора, во втором фестивале ShadowFest примут участие девять театров из Польши, Испании, Италии, Турции, Великобритании и России. Большинство из них выступит в Москве впервые. В программе - теневой спектакль-комикс и теневые оперы, традиционный турецкий театр карагез и постановки с использованием видеопроекций, шоу рук и sand-art, спектакли по греческим мифам, японским и арабским сказкам. Постановки рассчитаны на детей от 3 до 14 лет.

Сам инициатор смотра - Московский детский театр теней - сыграет в рамках фестиваля премьеру спектакля "Забытое Рождество" по мотивам рассказа Александра Куприна "Бедный принц". Это будет научное театральное исследование с применением новейших технологий и мультимедиа-проекций в постановке лауреатов "Золотой маски" Антона Калипанова и Ольги Шайдуллиной (творческое объединение "Таратумб"), уточнила собеседница агентства.

"Также юных зрителей ждут увлекательные мастер-классы по теневому театру от легендарного театра "Тень" и национального турецкого театра Карагез, а взрослых - образовательная программа (лекции по индонезийскому театру ваянг-кулит и силуэтной анимации)", - проинформировала она.

Фестиваль продлится до 24 ноября. Все спектакли пройдут на сцене Московского детского театра теней.