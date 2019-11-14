Переменная облачность и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до нуля градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.