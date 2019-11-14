Юбилейный сезон зимней навигации начался на Москве-реке

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сезон зимней пассажирской навигации на Москве-реке начался в столице в десятый раз. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу флотилии "Рэдиссон Ройал, Москва" Ольга Ткачева.

В пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени Москвы" пояснили ТАСС, что условия для работы в зимний период в столице есть только у флотилии "Рэдиссон Ройал".

"Четырнадцатое ноября является отправной точкой, поскольку завершился летний навигационный период, и наши суда продолжают навигацию на реке уже в зимнее время. Мы сегодня даем старт зимнему сезону на Москве-реке. Для нас это уже десятый год. <…> Хочется отметить, что в зимний период на корабле совершенно другая атмосфера. Когда вы стоите на носу и видите, как крошится и ломается лед, а корабль идет сквозь него, то ощущаете себя первопроходцем", - сказала она.

Ткачева добавила, что прогулки будут проводиться на 10 теплоходах ледового класса, способных ходить при битом льде. Путь им будут прокладывать ледоколы. Гости увидят основные достопримечательности центра столицы: Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники", главный корпус Московского госуниверситета им. Ломоносова, парк "Зарядье". Продолжительность прогулок составит 2,5 часа. Пассажиры смогут воспользоваться аудиогидом с описанием туристических объектов на шести языках: русском, английском, китайском, испанском, французском и немецком. Также на яхтах проходят тематические рейсы, приуроченные к городским праздникам, гастрономические круизы, литературные и театральные рейсы.

"Наши яхты со второй палубой и первым классом приспособлены для лиц с ограниченными возможностями. Причал также обустроен для данной категории граждан. У нас есть лифт, пандусы и туалетные комнаты, специально оборудованные для маломобильных людей. Также на яхтах есть Wi-Fi", - уточнила представитель флотилии.

Прошлый сезон пассажирской навигации на Москве-реке начался 15 ноября 2018 года и продлился до 24 апреля 2019 года. За это время теплоходы перевезли более 200 тыс. человек.