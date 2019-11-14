ЦИАН: более 60% новых квартир в Московском регионе в октябре куплено в ипотеку

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Доля ипотечных сделок на рынке новостроек Московского региона в октябре увеличилась с 55% до 61%, говорится в исследовании ЦИАН, опубликованном в четверг.

"По итогам октября 2019 года в целом по Московскому региону доля ипотечных сделок выросла с 55% до 61%", - отмечается в материалах. Аналитики уточняют, что на фоне снижения ставок доля ипотечных сделок на первичном рынке Московского региона впервые за четыре года превысила шестидесятипроцентную отметку.

Банк России 25 октября понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5%. Вслед за этим коммерческие банки объявили о намерении снизить ставки по ипотечным программам. По данным ЦБ РФ, сейчас средневзвешенная ставка по выданным с начала года кредитам составляет 9,56%.

"Если раньше ЦБ понижал ее на 0,25 п. п., то последнее понижение составило сразу 0,5 п. п. С учетом этого ипотечные ставки могут понизиться в течение трех-шести месяцев еще на 0,25-0,5 п. п., что, безусловно, поспособствует росту ипотечного кредитования в среднем на 25%", - прокомментировала директор по продажам "НДВ-Супермаркет Недвижимости" Ирина Туманова.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.