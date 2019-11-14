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Розы распустились на ВДНХ в Москве из-за теплой погоды

Обычно цветение этих растений приходится на период с мая по сентябрь

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Розы и пахизандры распустились на ВДНХ в Москве в середине ноября из-за необычайно теплой для этого периода погоды. Об этом сообщила в четверг пресс-служба выставочного комплекса.

"В ландшафтном парке гости выставки могут наблюдать редкое для ноября природное явление. Здесь распустилась роза Сатчмо, цветение которой обычно приходится на период с июня по сентябрь. Кроме того, у вечнозеленого растения пахизандра на верхушке стебля появились бутоны - при теплой погоде в ближайшие дни из них могут распуститься цветки, которые обычно можно увидеть с середины мая по август", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле павильона №5 "Физика" на одном из кустов гортензии зазеленели листья. А недалеко от Южного розария на кустах снежноягодника появились почки, хотя обычно листья на нем появляются весной, а на зимний период остаются только белые ягоды. "Столь необычное поведение некоторых растений в ноябре не повлияет на их график цветения в следующем году. По словам дендрологов ВДНХ, эти цветы и кустарники распустятся и в нормальное для себя время", - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что теплая погода также позволила продолжить высадку на ВДНХ новых растений - цветов, кустарников и деревьев.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что аномально теплая температура воздуха сохранится в Москве до 17 ноября. На текущей неделе ночные температуры составляют приблизительно от минус 2 до плюс 2 градусов, а дневные - от 3 до 6 градусов тепла, что выше нормы на 4-6 градусов.

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