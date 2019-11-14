Пробки в Москве достигли девять баллов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Автомобильные пробки в Москве достигли 9 баллов в вечерний час пик 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:35 мск.

Согласно данным интерактивной карты пробок, наибольшие затруднения наблюдаются на центре города - Кремлевской и Москворецкой набережных, Моховой, Новом Арбате, Солянке, Тверской улицах, Серебрянической набережной, сильные заторы образовались и на Бульварном кольце. Плотно едет внутренняя сторона МКАД.

"Сложно в центре, ТТК, на внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорской, а также на МКАД в районе Бесединского моста и на 26 км. Учитывайте это, планируя маршрут. Возможно, лучшим решением будет переждать час пик", - отмечает столичный Центр организации дорожного движения.

Для поездок по городу москвичам рекомендуют использовать общественный транспорт.