Доходный дом начала ХХ века на улице Чаплыгина в Москве отреставрируют

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Столичный департамент культурного наследия выдал задание на разработку проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения - доходного дома братьев Грибовых на улице Чаплыгина. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Это пример памятника в неоклассическом стиле, где два первых этажа декорированы рустом, фасады имеют ассиметричную композицию, а портал первого подъезда украшен изящными скульптурами амуров с цветочными гирляндами. Безусловно, предстоящие работы по сохранению этого дома должны быть предварительно максимально качественно и подробно представлены в проекте реставрации. Только после его разработки и согласования с нашим ведомством можно будет приступать к работам", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. Уточняется, что доходный дом имеет шесть этажей и состоит из двух корпусов, он был построен в 1911 году по проекту архитектора Густава Гельриха в стиле неоклассицизм. Заказчиком выступил владелец мануфактуры, сопредседатель Московского Купеческого банка Павел Грибов. Сегодня в здании работает музей-квартира Сергея Чаплыгина.