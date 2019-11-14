Депутаты Мосгордумы предложили внести Шуховскую башню в число объектов Мосгорнаследия

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала инициативу о включении Шуховской башни, колумбария Донского монастыря и других объектов застройки 1920-30-х годов в реестр объектов культурного наследия города Москвы, передает в четверг корреспондент ТАСС.

В список включено еще 109 объектов русского авангарда. "Я предложил дополнить список резолюции Шуховской башней и колумбарием Донского монастыря. Эти объекты нуждаются в серьезной реставрации, но не в полном сносе и строительстве заново, как было предложено ранее. Круглый стол поддержал мое предложение, и это будет внесено в резолюцию", - сказал ТАСС депутат муниципального округа Донской города Москвы Владимир Залищак.

О башне

Шуховская башня названа в честь ее создателя, русского инженера и архитектора Владимира Григорьевича Шухова (1853-1939). Это гиперболоидная башня, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки высотой 160 м и массой 240 т. Строительство велось с 1920 года по 1922 год, на момент постройки башня стала самой высокой в России. Радиовещание с Шуховской башни началось 19 марта 1922 года.

В 1941 году оборудование радиотелевизионной станции было демонтировано и эвакуировано из Москвы. С приближением немецких войск к столице металлические конструкции башни были заминированы и подготовлены для взрыва. 7 мая 1945 года в День радио состоялась первая послевоенная передача Московского телевизионного центра с Шаболовки. Изображение Шуховской башни стало символом отечественного телевидения и долгие годы являлось заставкой многих телепередач.

Шуховская башня оставалась главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ до 1967 года, когда была открыта башня в Останкино. В 2000 году из-за пожара в Останкино Шуховская башня более года поддерживала вещание основных телеканалов.

За годы своего существования телебашня ни разу капитально не ремонтировалась. В 2009 году премьер-министр РФ Владимир Путин одобрил инициативу Минсвязи о начале реконструкции Шуховской башни. Но конкурс, проведенный летом 2011 года, был признан несостоявшимся.

В декабре 2012 года ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) - собственник Шуховской радиобашни - представило на заседании правительственной комиссии по радиовещанию проект реконструкции объекта. План предусматривает демонтаж двух верхних секций башни с помощью вертолета. Остальные четыре секции предлагается отреставрировать на месте. Все конструкции планируется оцинковать и нанести на них специальное покрытие, которое должно защитить башню от коррозии на 40-50 лет.

По расчетам РТРС, на реконструкцию понадобится 335 млн рублей. В январе 2011 года из бюджета на эти цели было выделено 135 млн рублей. РТРС обратилось к правительству с просьбой увеличить сумму до 350 млн рублей. Для сохранения достижений в области инженерной науки, архитектуры учрежден фонд "Шуховская башня", директором которого является правнук инженера Владимир Шухов.