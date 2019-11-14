К своему юбилею театр "Эрмитаж" представит последний спектакль по Хармсу

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Меня нет дома", который завершит трилогию Московского театра "Эрмитаж", посвященную поэту-обэриуту Даниилу Хармсу, состоится в пятницу на сцене театра. Об этом ТАСС сообщил Режиссер спектакля, художественный руководитель театра Михаил Левитин.

"Со второго спектакля прошло 18 лет, и я понял, что не попрощался с Хармсом. Я решил, что нужно о нем напомнить. Пусть это будет не совсем смешно, не совсем грустно, пусть будет и то, и другое. В спектакле "Меня нет дома" я просто его проводил до конца его жизни. Я выбрал произведения, которые никто никогда не ставил, их читали исключительно специалисты", - отметил режиссер.

В основе спектакля книга литературоведа Владимира Глоцера "Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс", написанная по воспоминаниям вдовы писателя Марины Малич. Произведение рассказывает о последних годах Хармса вплоть до его второго ареста и последующей смерти. Художником спектакля стал народный художник РФ Сергей Бархин, композитором выступил заслуженный деятель искусств России Владимир Дашкевич.

По его словам, в спектакле задействованы как актеры театра, так и студенты последних двух курсов ГИТИСа из его мастерской. Среди них - Станислав Сухарев, Ольга Левитина, Екатерина Тенета, Диана Шульмина, Константин Тумилович, Василий Корсунов, Сергей Бесхлебнов, Мария Глянц, Анна Богдан. "Играет также Борис Романов, он исполняет роль отца Хармса, которого на самом деле рядом с ним никогда не было. Но последнее время к нему огромное внимание - вышло восемь томов его дневников", - добавил режиссер.

Первый спектакль по Хармсу Левитин поставил в 1982 году, он назывался "Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов". "Хармс связан с моей жизнью, с моим театром. Хармс - фигура рокового свойства, во-первых, она мне принесла первый и самый большой успех, какой я за свою огромную театральную жизнь перенес. Такого веселого, карнавального, открытого спектакля без комплексов в 1980-е годы в Москве не было. Это был первый спектакль по Хармсу в Европе", - вспоминает худрук.

Спустя 19 лет режиссер вновь возвращается к творчеству знаменитого поэта. "Хармс уже был введен в советский театр, и мне захотелось представить его в лирической, любовной теме. Мы поставили спектакль на основе стихотворения "Белая овца", - рассказал Левитин.