Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переменная облачность и до шести градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

Осадков не ожидается

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер южный, юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вильфанд заявил, что москвичам не грозит дипрессия из-за отсутствия солнца
В ближайшие дни в столице будет стоять солнечная погода
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС