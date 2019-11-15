Оплата проезда смартфоном с Mir Pay заработает на всех станциях метро Москвы до конца года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Метрополитен Москвы начал тестирование программного обеспечения, поддерживающего работу отечественного платежного сервиса Mir Pay. Возможность оплаты проезда смартфоном, поддерживающим этот сервис, заработает на всех станциях московского метро до конца текущего года. Об этом сообщил в четверг ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Разнообразие и удобство билетных решений - одно из ключевых направлений в развитии пассажирских сервисов метро. До конца года на всех станциях заработает платежный сервис Mir Pay. Оплатить проезд с помощью приложения можно будет на турникетах, принимающих бесконтактную оплату - как правило, это крайние турникеты в турникетной линейке", - сказал собеседник агентства.

Оплатить поездку в метро сейчас можно не только с помощью транспортной карты "Тройка", но и при помощи бесконтактных банковских "Мир", MasterCard, Visa, UnionPay. Турникеты метро уже поддерживают платежные приложения GooglePay, SamsungPay, ApplePay.

Mir Pay - мобильный платежный сервис, предназначенный для бесконтактной оплаты по картам платежной системы "Мир" при помощи смартфона с использованием NFC. Является аналогом GooglePay, SamsungPay, ApplePay. Ранее платежная система МИР предоставила держателям бесконтактных карт "Мир" скидку на проезд в Московском метрополитене в размере 15 рублей до конца 2019 года.