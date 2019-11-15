Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

День рождения Деда Мороза отметят 16 и 17 ноября в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве

Гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Интерактивные игры, танцы и световое лазерное шоу ждут гостей празднования дня рождения Деда Мороза в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 16 и 17 ноября. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Празднование состоится в московской усадьбе зимнего волшебника, которая расположена на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" <...>. Гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое. Праздничные мероприятия будут длиться с 12:00 до 20:00. Участие в них бесплатное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что и в субботу, и в воскресенье дети с родителями смогут присоединиться к квесту "Деда Мороза поздравляем", в ходе которого им надо будет преодолеть маршрут с заданиями - исполнить необычный танец, докатить мяч через препятствия и другие.

Музыкальные коллективы исполнят новогодние и русские народные песни, также гостям расскажут о старинных народных забавах. Дети смогут посмотреть спектакли по мотивам известных мультфильмов - "Маша и Медведь", "Приключение Микки Мауса". А кульминацией праздника будет появление Деда Мороза, после чего участникам покажут световое лазерное шоу.

Московская усадьба Деда Мороза открылась в 2006 году, а c 2018-го стала частью музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве у пенсионерки со сберкнижки и банковских счетов украли более 1,5 млн рублей
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в особо крупном размере"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС