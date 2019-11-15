Власти Москвы предложили жителям столицы оценить проект "Московское долголетие"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Голосование, посвященное проекту "Московское долголетие", который направлен на привлечение жителей старшего поколения к участию в культурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях, открылось на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства столицы.

"Участникам предлагается ответить на один вопрос: "Считаете ли вы, что проект "Московское долголетие" улучшает качество жизни москвичей старшего возраста и его необходимо продолжить?" Также граждане могут предложить собственные идеи по развитию "Московского долголетия", - говорится в сообщении.

Проект "Московское долголетие" создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.