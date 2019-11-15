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Движение ограничено в направлении Щелковского шоссе в районе 101-го км МКАД из-за ДТП

На месте аварии работают оперативные службы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено по средним рядам в районе 101-го км МКАД в направлении Щелковского шоссе из-за ДТП. Об этом в пятницу утром сообщается в аккаунте столичного Центра организации дорожного движения в Twitter.

"На внутренней стороне 101-го км МКАД произошло ДТП. В результате столкновения опрокинулась на бок грузовая "Газель" <...> Перекрыты средние ряды в сторону Щелковского шоссе. Движение сильно затруднено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают оперативные службы.

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