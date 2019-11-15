СИЗО и колония-поселение в Зеленограде с 1 января 2020 года перейдут в состав УФСИН Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Следственный изолятор и колония-поселение в Зеленограде с 1 января будущего года переходят в состав управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве. Об этом сообщил на заседании Общественного совета при столичном УФСИН начальник управления службы генерал-майор внутренней службы Сергей Мороз.

"Директор ФСИН России подписал приказ о передаче с 1 января 2020 года колонии-поселения и СИЗО в Зеленограде в состав УФСИН по Москве", - сказал Мороз.

Со следующего года, отметил он, в составе управления ФСИН будет уже 9 учреждений (в настоящее время - 7 следственных изоляторов), "в том числе одно, где осужденные отбывают наказание". В течение первых двух месяцев следующего года УФСИН оценит состояние передаваемых учреждений. По словам Сергея Мороза, здания передаваемых учреждений как минимум требуют ремонта.

Глава УФСИН предложил провести одно из заседаний Общественного совета весной следующего года в Зеленограде, чтобы члены совета смогли лично убедиться, в каком состоянии находятся эти учреждения.

СИЗО и колония-поселение в Зеленограде были образованы ранее из действовавшей там исправительной колонии. СИЗО-12 рассчитано на содержание 340 человек, в последнее время в нем находилось 350 арестантов. Колония-поселение-2 рассчитана на содержание порядка 200 человек, в последнее время там отбывали наказание 170 осужденных. В свою очередь для УФСИН по Московской области в ближайшие годы планируется построить новый СИЗО на 1200 мест в Реутове.