Наибольшую часть туристов в Москве составляют миллениалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Почти 80% российских туристов, приезжающих посмотреть столицу, - молодые люди в возрасте до 34 лет. Об этом в пятницу сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Если говорить о туристе, который приезжает в Москву сейчас, то это в основном молодой турист до 34 лет. Среди российских туристов доля миллениалов (граждан, родившихся с 1981-го по 2000-й год - прим. ТАСС) - 77,5%. Среди [туристов из стран] дальнего зарубежья их 63,6%", - сказала Проничева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил, что количество туристов, посетивших Москву, по итогам 2019 года превысит 24 млн человек. Это принесет столице около 120 млрд рублей. По данным пресс-службы Комплекса экономической политики Москвы, в 2018 году Москву посетили 23,5 млн туристов, из них 5,5 млн иностранцы. Рост числа туристов в Москве по сравнению с 2010 годом составил 84%.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.