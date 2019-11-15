Осужденные к наказанию в Москве реже совершают повторные нарушения, чем по стране

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уровень повторных преступлений среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в Москве двое ниже, чем в среднем по России. Об этом сообщила начальник отдела УФСИН по контролю за исполнениями наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Марина Сукманова на заседании общественного совета при УФСИН по Москве.

"За 9 месяцев этого года по учетам прошли более 21 тыс. 800 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе 118 несовершеннолетних. Более 1600 человек за это время находились под домашним арестом, в отношении 110 человек применялась новая мера пресечения в виде запрета определенных действий (не покидать жилое помещение в определенное время, не посещать определенные объекты и так далее)", - сказала она.

"Динамика рецидивной преступности среди лиц, находящихся на учете уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Москве, стабилизировалась. Лишь 0,85% лиц, проходящих по учетам, совершили новые преступления, в среднем по России этот показатель составляет 1,54%", - добавила Сукманова.

Как сообщили в УФСИН, на 1 октября на учете уголовно-исполнительной инспекции состояли 13 880 осужденных, в том числе 60 несовершеннолетних. 41% из них (9,8 тыс.) составляли условно осужденные, 11% (2,6 тыс.) - осужденные к запрету заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности (значительная часть - к запрету управлять автомобилем за дорожные преступления - прим. ТАСС). По 4% составили осужденные к исправительным работам и ограничению свободы (запрет покидать место жительства в определенное время и так далее). Отбывают обязательные работы (бесплатный общественно полезный труд по несколько часов в день) 1,8% (425 человек); 737 человек по состоянию на 1 октября находились в Москве под домашним арестом и 64 - под запретом определенных действий.

"Для предупреждения повторных преступлений и правонарушений совместно с полицией в ходе мероприятий "Неформал", "Условник", "Надзорник" проведено более 400 совместных рейдов, которыми было охвачено порядка 19 тыс. осужденных без лишения свободы", - сообщила Сукманова. Помощь психологов УФСИН в этом году получили 1380 осужденных к альтернативным наказаниям, более 800 осужденных были охвачены психокоррекционными мероприятиями.

Более 2 тыс. нарушителям порядка отбывания наказания был продлен испытательный срок, в отношении 2 тыс. судами по обращениям инспекторов УФСИН были введены дополнительные обязанности. За систематические нарушения 495 лицам наказание было заменено на более строгое, в том числе на лишение свободы. И наоборот, за выполнение всех условий отбытия альтернативных наказаний по обращениям УФСИН 224 лицам они были отменены досрочно.