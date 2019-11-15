Судоходство по Москве-реке продлили на неделю из-за доставки щита для строительства метро

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Навигацию 2019 года пролонгировали из-за необходимости транспортировки из Санкт Петербурга в Москву проходческого щита для "Мосинжпроекта". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени Москвы".

Соответствующее решение было принято ФГБУ "Канал имени Москвы" и Росморречфлот по заявкам Российской палаты судоходства и АО "Порт Коломна" на перевозку по воде крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

"Чтобы доставить в столицу стратегический груз - проходческий щит для строительства метрополитена, федеральное агентство морского и речного транспорта продлило работу судоходных гидротехнических сооружений "Канала имени Москвы" до 20 ноября. В ночь на 21 ноября движение флота прекратится между Угличем и столичной Перервой. Шлюзы № 10, Москворецкой и Окской систем, а также Рыбинска будут функционировать до 17 ноября включительно", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что даты начала и завершения навигации ежегодно устанавливает федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). Период судоходства в Московском бассейне (реки, каналы и водохранилища Центральной России) обычно длится с 24 апреля по 14-17 ноября, но может быть увеличен в связи с благоприятными погодными условиями. В то же время при наступлении устойчивых отрицательных температур и образовании льда осуществляется полное снятие знаков навигационной обстановки, делая невозможным движение судов.

"Закрытие речного сезона происходит поэтапно и начинается с участков со специфическими погодными условиями. На северных направлениях, где нередко еще в начале осени наблюдаются образование ледового покрова на водоемах, знаки навигационной обстановки с судоходного пути начинают убирать, как правило, раньше. При этом в Москве, где круглый год работает флотилия "Рэдиссон Ройал", имеющая свой ледокольный флот, эти знаки действуют и в зимний период", - добавили в ведомстве.

Очередность завершения навигации у судовладельцев разная. В первую очередь с маршрутов уходят круизные пассажирские суда и частный маломерный флот, а "грузовики" уходят на зимний отстой в числе последних.

"По завершении судоходства на гидротехнических сооружениях ФГБУ "Канал имени Москвы" начнется межнавигационный ремонт. Особое внимание будет уделено Тушинскому участку водных путей, расположенному между шлюзами № 7 и № 8. С января по август 2019 года здесь проводились аварийно-восстановительные работы, после чего данный отрезок действовал в режиме испытаний. Они будут продолжены: планируется начать серьезные инженерные изыскания и по их результатам разработать проект реконструкции "Канала" в Тушино", - пояснили в пресс-службе.