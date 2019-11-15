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Участников реновации в районе Северный в Москве должны переселить в течение 2020 года

В настоящее время строительные работы на Челобитьевском шоссе выполнены на 98%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый детский сад и объекты реновации в районе Северный и дал поручение переселить всех участников проекта в течение 2020 года.

Мэр осмотрел новый дошкольный корпус школы №709, построенный на Челобитьевском шоссе.

"Долговато детский сад строили... Но я приехал, чтобы ускорить строительство. Так что надеемся в ближайшие месяцы закончить строительство. Подготовят все необходимые документы, и детский сад запустится. Проблем в этом районе с детскими садами уже не будет", - сказал Собянин. Кроме того, мэр осмотрел объекты реновации в районе и дал поручение переселить всех участников проекта в течение 2020 года.

Он также отметил, что в этом году были построены четыре десятка школ и детских садов. "Так что необходимые мероприятия, связанные с обеспечением детскими садами [детей в возрасте] до 2,5 лет, мы в городе обеспечили. Сейчас переходим на [возрастные группы] два и четыре годика. В следующем году еще снизим порог", - сказал мэр.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра, строительство детского сада на Челобитьевском шоссе было начато в 2015 году и планируется завершить до конца 2019 года. В настоящее время работы выполнены на 98%.

Московская программа реновации жилья утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживает более 1 млн человек, и строительство нового жилья за счет города.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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