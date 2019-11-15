Погода без осадков сохранится в Москве до середины следующей недели

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Погода теплее обычной без осадков сохранится в Москве до 20 ноября. Об этом в пятницу сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"По крайней мере пять дней мы будем находиться под влиянием антициклона, это высокое атмосферное давление, преимущественно без осадков, - сухая погода и температура выше нормы. Ночью около нуля, днем - плюс 4-6, около 5 градусов, и южный ветер. То есть, стабильная ситуация и однородная погода, - где-то до середины следующей недели", - сказала она.