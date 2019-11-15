Многофункциональный комплекс с ледовыми аренами построят в центре "Сколково" в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс "Sk арена" с двумя ледовыми аренами планируют начать возводить на территории инновационного центра "Сколково" в феврале 2020 года. Об этом сообщил в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Это будет большой спортивный комплекс площадью порядка 30 тыс. кв. м, с двумя ледовыми аренами - основной и тренировочной, площадкой для керлинга, несколькими залами для занятий спортом и проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, баскетболу. Трибуны основной ледовой арены будут вмещать до 4 тыс. зрителей. Строительство объекта планируется начать в феврале 2020 года, а завершить в 2022 году", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в многофункциональном комплексе также появятся гостиница на 23 номера для размещения спортсменов, конференц-залы, спортивные магазины и кафе. Объект будет создан в современном стиле, его фасады украсят пластины светлых оттенков, которые будут чередоваться с витражным остеклением.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.