Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Многофункциональный комплекс с ледовыми аренами построят в центре "Сколково" в Москве

Проект планируется завершить в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный комплекс "Sk арена" с двумя ледовыми аренами планируют начать возводить на территории инновационного центра "Сколково" в феврале 2020 года. Об этом сообщил в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Это будет большой спортивный комплекс площадью порядка 30 тыс. кв. м, с двумя ледовыми аренами - основной и тренировочной, площадкой для керлинга, несколькими залами для занятий спортом и проведения соревнований по борьбе, художественной гимнастике, баскетболу. Трибуны основной ледовой арены будут вмещать до 4 тыс. зрителей. Строительство объекта планируется начать в феврале 2020 года, а завершить в 2022 году", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что в многофункциональном комплексе также появятся гостиница на 23 номера для размещения спортсменов, конференц-залы, спортивные магазины и кафе. Объект будет создан в современном стиле, его фасады украсят пластины светлых оттенков, которые будут чередоваться с витражным остеклением.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
Фотовыставка "Помнить, чтобы жить" о бесланском теракте открылась в Москве
Ранее выставка прошла во Владикавказе, Черкесске, Махачкале, Нальчике, Санкт-Петербурге
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС