Сухая и теплая погода ожидает москвичей в выходные дни

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сухая и не по сезону теплая погода сохранится в Москве в предстоящие выходные дни благодаря антициклону, сообщила ТАСС в пятницу ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В выходные дни в Москве будет преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха в субботу ночью составит около нуля градусов, днем - 4-6 тепла. В ночь на воскресенье станет немного теплее - 1-3 градусов со знаком "плюс". Днем в воскресенье, как и в субботу, столбик термометра не опустится ниже 4-6 градусов тепла", - сказала она.

В городе ожидается высокое атмосферное давление, добавила Макарова.