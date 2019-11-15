Определены победители первых торгов в Москве со льготной арендой земли под промкомплексы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы определили победителей первых торгов со льготной ставкой аренды земельных участков под строительство промышленных комплексов по цене 1,5% от кадастровой стоимости, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Определены арендаторы первых участков, предназначенных для строительства промышленных предприятий, начальная ставка годовой аренды за которые составляла 1,5% от кадастра вместо рыночной. Оба участка находятся в Центральном Чертанове, победители аукционов смогут построить на них промышленные комплексы общей площадью более 50 тыс. кв .м", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что переход от рыночной к оценке в 1,5% от кадастровой стоимости уже оправдал себя: столичный бизнес демонстрирует готовность участвовать в торгах и вкладывать средства в создание новых производств. "Рассчитываем на реализацию задач ускоренными темпами", - отметил вице-мэр.

По словам главы департамента Максима Гамана, которого также цитирует пресс-служба, победителями прошедших аукционов стали компании "ЭкоСервисТранс" и "Русвторресурсы", предложившие максимальную цену за участок площадью 2,4 га на в размере 3,5 млн рублей и за объект площадью 1,2 га в размере 1, 8 млн рублей. "В ближайшее время департамент заключит с инвесторами договоры аренды участков на семь лет и на 4,5 года", - уточнил Гаман.

В апреле 2019 года правительство Москвы приняло постановление, согласно которому земельные участки, предназначенные для строительства промышленных и производственных объектов, должны выставляться на торги в аренду по начальной ставке 1,5% от кадастровой стоимости. До принятия постановления, по итогам последних двух лет, из общего числа участков, предназначенных для строительства промобъектов, права аренды которых были выставлены на торги, было реализовано только 10%. Поэтому город ввел меры по стимулированию развития производственных мощностей столицы.