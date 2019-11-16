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Облачная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 1 градуса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 4-6 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус.

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Россия
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