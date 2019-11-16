МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москва примет участие в международном конгрессе Smart City Expo World ("Смарт сити экспо ворлд"), который пройдет в Барселоне с 19 по 21 ноября. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

Главная тема конгресса в этом году - "Мечты об умной городской эволюции", основные направления - цифровое преобразование, городская среда, мобильность, управление и финансы и обмен опытом между мегаполисами. В мероприятии будут участвовать свыше тысячи представителей более чем 140 стран. Москву будут представлять организации, занимающиеся разработкой умных решений для развития города, в том числе и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России.

"Уникальность платформы состоит в том, что посетители стенда могут ознакомиться не только с компаниями, которые представлены на выставке, но и с другими участниками из экспортного онлайн-каталога столицы, а их около 120. Гостям стенда предоставляется возможность связаться онлайн с любой из московских компаний и провести с ней деловую встречу по видеосвязи. Для каждого раздела презентации предусмотрена уникальная умная карта - SmartCard, с помощью которой можно активировать контент стенда правительства Москвы", - цитирует портал руководителя столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Посетители стенда Москвы, площадь которого составит 120 кв. м, смогут ознакомиться с тематическими линейками компаний и узнать, как развивается город. Москва представит проекты в таких областях, как образование, медицина, инфраструктура связи и др.