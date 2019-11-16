В Москве пьяный водитель мусоровоза устроил ДТП с тремя машинами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Нетрезвый водитель мусоровоза врезался в три машины на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома 33 на Ботанической улице мусоровоз столкнулся с тремя автомобилями. На водителя мусоровоза составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения")", - сказал собеседник агентства.

Водителю грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.