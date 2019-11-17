Из дома в Новой Москве украли наручные часы и деньги на сумму более 4 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник проник в дом в Новой Москве, где совершил кражу наручных часов и денег. Как рассказали в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД, материальный ущерб превысил 4 млн рублей.

"В службу "02" поступило сообщение о краже из дома по адресу: Москва, поселение Щаповское, деревня Шаганино. Сотрудники полиции, прибыв на место, установили, что неизвестный неустановленным способом проник в дом по указанному адресу, совершил кражу принадлежащих заявителю наручных серебряных часов стоимостью $50 тыс. и денежных средств в сумме 742 тыс. рублей. Материальный ущерб составил около 4,1 млн рублей", - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), ведется расследование.