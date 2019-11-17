В московских МФЦ посетителей обучат работе с Instagram и посадке кедра в домашних условиях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Бесплатные компьютерные курсы, мастер-класс по высадке кедра в домашних условиях и уроки использования Instagram для развития бизнеса пройдут в центрах госуслуг и флагманских офисах "Мои документы" в Москве с 18 по 24 ноября. Об этом сообщается в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Всю неделю в центрах "Мои документы" будут проходить мастер-классы по компьютерной грамотности. Горожан научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, расскажут обо всех электронных услугах, существующих на сегодняшний день. Регистрация на мастер-класс не требуется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 ноября в центре госуслуг района Беговой на улице Правды будет организован мастер-класс по посадке кедровых орешков. Гостям расскажут, как прорастить в домашних условиях кедр, а затем пересадить его в открытый грунт.

А во флагманском офисе на Пресненской набережной 20 ноября откроется обучающий курс для начинающих предпринимателей. Кроме того, там состоится семинар "Как найти клиентов для бизнеса в Instagram - об особенностях продвижения услуг и товаров на этой площадке.

Во флагманском офисе "Мои документы" на Пресненской набережной 19 ноября пройдет занятие для тех, кто желает работать в сфере услуг для детей. Им расскажут, как организована экономика работы с партнерской сетью, какой капитал необходим для открытия бизнеса и как выбрать надежную франшизу. На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.