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В московском отеле двое мужчин избили и обокрали бизнесмена

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Двое неизвестных избили в отеле на юге Москвы бизнесмена, а затем похитили его телефон и деньги. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Проверка началась после того, как в ОМВД поступило сообщение о разбойном нападении на Новоданиловской набережной, дом 6, корпус 2. "Установлено, что в отеле по указанному адресу, в комнате № 1322, двое неизвестных во время совместного распития спиртных напитков с постояльцем гостиницы, гендиректором одной из компаний, избили его, связали ему руки кожаным ремнем, после чего похитили сотовый телефон, а также находившиеся в вентиляционном коробе деньги, и скрылись. Материальный ущерб составил свыше 1 млн рублей", - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ).

Теги
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