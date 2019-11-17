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Массовый спорт

В московских Лужниках открылся Центр водных видов спорта

В комплексе площадью 56,5 тыс. кв. м разместились аквапарк с девятью водными горками, три бассейна, тренировочные и спортивные залы, фуд-корты и SPA-зоны для отдыха

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Центр водных видов спорта с бассейнами, аквапарком и зонами отдыха открылся в спортивном комплексе "Лужники" в Москве. Об этом в воскресенье написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Сегодня на карте Москвы появилась еще одна точка притяжения - Центр водных видов спорта в Лужниках. Это крупнейший в Москве и один из крупнейших аквакомплексов Европы, который сможет принимать в 40 раз больше людей, чем старый бассейн. И с первого дня работы он наполнился людьми", - написал градоначальник.

Как сообщал заммэра столицы Марат Хуснуллин, строительство центра завершилось в начале сентября, нужно было время для того, чтобы запустить его в эксплуатацию. В шестиэтажном спортивном комплексе площадью 56,5 тыс. кв. м есть аквапарк с девятью водными горками, три бассейна, тренировочные и спортивные залы, фуд-корты, SPA-зоны для отдыха, а также - создающий искусственную волну серфинг-тренажер. Интерьер дворца водных видов спорта оформлен в стиле хай-тек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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