В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Метеорологи люди очень доброжелательные, но у них зимой снега не допросишься, если нет синоптических условий для его выпадения. Осадков не будет в течение всей недели. Штилевая погода, ветра тоже нет", - сказал Вильфанд.

Как отметил специалист, над европейской территорией России "бал правит антициклон" и в течение недели будет повышаться атмосферное давление, которое может стать рекордным к 20 ноября. По словам Вильфанда, голубое небо москвичи смогут увидеть в среду, когда солнце пробьется через так называемые подинверсионные облака, которые накрывают столицу на высоте примерно около одного километра.

"А вот морозы именно со среды, да. Во второй половине недели будет умеренно зимняя погода: ночные температуры - от 5 до 10 градусов мороза, а дневные температуры - от минус 2 до минус 4 градусов", - добавил он.

В понедельник и вторник, 18-19 ноября, температура воздуха в Москве будет выше на 3-4 градуса, отметил Вильфанд. Он напомнил, что текущий период метеорологи называют предзимьем - это естественный климатический сезон, который заканчивается обычно к середине декабря.