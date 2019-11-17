Экстренные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в институте им. Пирогова в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва в медицинском институте им. Пирогова в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сообщение об угрозе взрыва в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова поступило в правоохранительные органы в воскресенье. На место прибыли экстренные службы. Идет проверка этой информации", - сказал собеседник агентства.

Ранее правоохранительным органам поступило сообщение об угрозе взрыва в школе на Хамовническом валу.