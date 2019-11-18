До семи градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода с небольшим дождем и температурой воздуха до 7 градусов тепла ожидаются в понедельник в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В Московском регионе днем будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер переменный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. В столице воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, по области температура составит от 2 до 7 градусов.

В Москве и Подмосковье до 09:00 понедельника действует желтый уровень опасности в связи с сильным туманом.

В ночь на вторник будет облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура в Москве опустится до 1-3 градусов тепла, в Подмосковье возможны заморозки до 2 градусов ниже нуля.