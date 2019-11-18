В приложении "Госуслуги Москвы" появились готовые ответы на популярные вопросы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Готовые ответы и рекомендации, связанные с наиболее популярными вопросами о городских сервисах и работе стали доступны в разделе "Помощь для пользователей приложения "Госуслуги Москвы". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Теперь пользователям не обязательно обращаться в техподдержку при появлении вопросов о городских сервисах. Ответы по самым востребованным темам собраны в обновленном разделе "Помощь". Кроме того, в обновленном приложении "Госуслуги Москвы" столичные студенты, аспиранты и ординаторы могут проверить, включено ли их имя в реестр студентов. Это обязательное условие, для того чтобы подать заявление на выпуск или перевыпуск карты москвича", - говорится в сообщении.

Вопросы поделены на 12 категорий, такие как "Внесение показаний", "Запись к врачу", "Авторизация и регистрация", "Начисления за ЖКУ" и другие. При выборе категории пользователю откроется список часто задаваемых вопросов на эту тему. Для каждого из них подготовлен ответ в виде небольшой статьи или рекомендации. В случае если ответ на вопрос не найден, можно написать обращение в техническую поддержку.

После обновления горожане также могут настроить подписку на получение push- и/или email-уведомлений с напоминанием о том, когда нужно передать показания приборов учета электроэнергии.

Модернизация коснулась и интерфейса приложения. В разделе "Услуги" обновился список услуг и сервисов. Теперь они расположены в порядке популярности и востребованности.

Приложение "Госуслуги Москвы" появилось в 2012 году. С его помощью горожане могут получить доступ к самым полезным сервисам. Помимо просмотра электронного дневника или контроля за посещением ребенком школы и его питания, они могут проверять и оплачивать автомобильные штрафы, получать информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги и оплачивать их, записываться к врачам и многое другое. Всего с момента запуска приложение скачали более 3,2 миллиона раз. Самые популярные сервисы в мобильном приложении - "Электронный дневник", "Запись к врачу" и "Мой ребенок в школе".