Более 30 железнодорожных станций обновят к открытию Московских центральных диаметров

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Покрытие платформ будет обновлено более чем на 30 железнодорожных станциях к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Кроме того, там установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова, сообщается в понедельник на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Первые два диаметра (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) планируется запустить уже 21 ноября.

"К открытию МЦД на 31 железнодорожной станции также обновят покрытие платформ, установят новые скамейки, урны и стойки экстренного вызова. А на 18 станциях еще заменят ограждения. Их уже обновили на платформах Одинцово, Лобня, Красногорская и Аникеевка. Работы проводят на тех станциях, где необходим ремонт", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

На станциях, которые войдут в инфраструктуру МЦД, также начали обновлять указатели. Первой железнодорожной платформой, где появилась новые элементы навигации, стала станция Одинцово.

О Московских центральных диаметрах

Идея запуска МЦД была объявлена в ноябре 2017 года. В реализации участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок станет Центральная пригородная пассажирская компания.

Всего намечен запуск пяти линий. После первых двух планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.

Диаметры разбиты на три тарифные зоны. Проезд по "Центральной" будет равен поездке на метро и составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", по зоне "Пригород" - 45 рублей, а по "Дальней" зоне стоимость поездки будет складываться из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) плюс 45 рублей. Кроме того, при оплате поездки картой "Тройка" для пассажиров всех зон будет действовать бесплатная пересадка на метро и МЦК. Оплатить проезд на МЦД можно будет билетами пригородных электричек, однако при их использовании пересадка на метро и МЦК не будет бесплатной.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. При бесконтактной и безналичной оплате - стоимость проезда на МЦД по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Предполагается, что проезд по МЦД и метро станет суммарно в два-четыре раза дешевле, чем в традиционном сочетании подмосковной электрички и метро.