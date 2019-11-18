Число онлайн обращений в столичный Росреестр в октябре выросло в полтора раза

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество обращений в электронном виде в Управление Росреестра по Москве в октябре 2019 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве в октябре 2019 года принято 27 тыс. 568 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - на 7% больше, чем в предыдущем месяце (25 тыс. 837). В сравнении с октябрем прошлого года (18 тыс. 672) показатель увеличился в полтора раза. Всего с начала года получено почти 260 тыс. обращений онлайн - это практически половина (47%) от общего числа принятых заявлений за все время предоставления столичным Росреестром электронных услуг", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что на протяжении года стабильно наибольшее число заявлений онлайн поступает от физических лиц - в октябре их принято на 14% больше, чем месяцем ранее. Увеличился интерес к электронным услугам и со стороны юридических лиц - по отношению к сентябрю показатель вырос на 10%. От нотариусов получено в 1,2 раза больше электронных обращений.

"Такая популярность прежде всего обусловлена удобством подачи документов и сокращением срока их оформления до пяти дней. Кроме того, если заявление в электронном виде подает нотариус, то срок оказания услуги сокращается до одного дня", - поясняется в сообщении.