Туман не повлиял на работу аэропортов московского авиаузла

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Туман не отразился на работе аэропортов московского авиаузла, следует из данных их онлайн-табло.

По состоянию на 10:10 мск в аэропорту Шереметьево отменен один рейс, во Внуково - семь задержек, аэропорт Домодедово работает в штатном режиме.

В понедельник в столице ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим дождем и температурой воздуха до семи градусов тепла.

Центр организации дорожного движения предупредил водителей о тумане в Москве и призвал их соблюдать скоростной режим и дистанцию.