Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский метрополитен отремонтирует здание "Цирка чудес" в районе Кунцево

Здание арендует компания «Центр досуга молодежи, по контракту она должна была проводить ремонт и следить за содержанием объекта, однако арендаторы этого не сделали

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен приступил к подготовительным работам для проведения ремонта в здании, где проходили представления для детей "Цирк чудес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

Одно из помещений, закрепленных за метрополитеном, расположено по адресу улица Ивана Франко, 14. Его арендует ООО "Центр досуга молодежи", и по контракту арендатор должен был отвечать за состояние здания.

"Вопреки возложенным контрактом обязательствам, арендатор не проводил ремонт здания. Как установила прокуратура, нахождение детей в этом помещении стало опасным, помещению требуется ремонт: выявлены многочисленные дефекты и повреждения конструкций, инженерных систем. Мы обязаны сохранить городское имущество, исключив угрозу для посетителей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "метрополитен, учитывая характер деятельности арендатора, максимально лояльно относился к ООО "Центр досуга молодежи" и сделал все возможное для взаимоприемлемого урегулирования ситуации".

"К сожалению, позиция арендатора не позволила реализовать какой-либо другой сценарий развития событий. Строение закреплено за метрополитеном на праве хозяйственного ведения, поэтому фактически метро несет ответственность за безопасность людей внутри здания. Мы не могли допустить, чтобы третьи лица, в том числе - дети, находились в здании, представляющим угрозу для безопасности, поэтому безотлагательно приступили к работам на объекте", - добавил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что арбитражный суд уже принял решение о расторжении контракта с ООО "Центр досуга молодежи" в связи с неуплатой арендной платы. "Мы сожалеем о том, что, возможно, некоторые зрители уже приобрели билеты на представления нашего арендатора и надеемся, что организатор представления будет руководствоваться нормами действующего законодательства в отношениях со зрителями", - сказал представитель подземки. После проведения ремонта здесь останутся помещения для представлений.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Московский омбудсмен проверит СИЗО № 3 после самоубийства заключенного
Татьяна Потяева добавила, что также подала запрос на проведение проверки в прокуратуру и ФСИН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС