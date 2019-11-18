Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шестнадцатиэтажный бизнес-центр построят около станции метро "Белорусская" в Москве

Общая площадь здания составит 34,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатиэтажный бизнес-центр, который будет представлять собой шестиугольное здание с фасадами из мрамора, появится на 1-й улице Ямского Поля в Москве, недалеко от станции метро "Белорусская". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"В здании общей площадью 34,5 тыс. кв. м будут активные первые этажи - аптека, кафе, салон красоты, магазины для жителей района. Отличительной особенностью станут две просторные террасы, образующие рекреационное пространство", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Автором проекта выступает архитектурное бюро Wall. Комплекс будет иметь двухуровневый подземный паркинг на 171 машино-место. Бизнес-центр также оборудуют высокотехнологичными энергосберегающими инженерными системами.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мосгорсуд оставил под арестом участника акции 27 июля Емельянова
По версии следствия, он схватил бойца ОМОН сзади за форму, лишая его свободы передвижения и причиняя физическую боль
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС