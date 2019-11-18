Шестнадцатиэтажный бизнес-центр построят около станции метро "Белорусская" в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатиэтажный бизнес-центр, который будет представлять собой шестиугольное здание с фасадами из мрамора, появится на 1-й улице Ямского Поля в Москве, недалеко от станции метро "Белорусская". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"В здании общей площадью 34,5 тыс. кв. м будут активные первые этажи - аптека, кафе, салон красоты, магазины для жителей района. Отличительной особенностью станут две просторные террасы, образующие рекреационное пространство", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Автором проекта выступает архитектурное бюро Wall. Комплекс будет иметь двухуровневый подземный паркинг на 171 машино-место. Бизнес-центр также оборудуют высокотехнологичными энергосберегающими инженерными системами.