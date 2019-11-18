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Электробусы вышли на новый маршрут в Москве

Число направлений, где курсируют электробусы, достигло 17

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Электробусы в понедельник вышли на новый маршрут в Москве - от Киевского вокзала до улицы Довженко, он стал 17-м по счету для данного вида транспорта, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Сегодня, 18 ноября, электробусы начали работать на маршруте № 205к от Киевского вокзала до улицы Довженко. Новый экологичный транспорт заменил здесь обычные автобусы. Таким образом, в Москве число направлений, где курсируют электробусы, достигло 17, при этом через обновленную площадь у Киевского вокзала проходят три из них", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности на городских улицах работает более 250 электробусов, - их маршруты проходят на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города. Самым популярным маршрутом электробуса является Т76, который связывает Ярославский район и станцию метро "ВДНХ". С начала своей работы в столице в 2018 году электробусы перевезли 19 млн человек.

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