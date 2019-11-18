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Три станции красной ветки московского метро будут открываться на 10 минут позже

Речь идет о станциях "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Станции "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" Сокольнической линии московского метро в некоторые дни в ближайшие две недели будут открываться на 10 минут позже в связи с организационно-учебными мероприятиями. Об этом в понедельник сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"19, 21, 26, 27 и 30 ноября станции Сокольнической линии "Библиотека им. Ленина", "Кропоткинская" и "Парк Культуры" будут открываться на 10 минут позже - в 5:40. Это связано с организационно-учебными мероприятиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время отправления поездов с этих станций останется прежним.

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