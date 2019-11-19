Синоптики прогнозируют до 5 градусов тепла в Москве и ночные заморозки по области

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков ожидается 19 ноября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 3 до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса.

В Подмосковье от нуля до 5 градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус 4 градусов.

Скорость восточного ветра днем не превысит 10 м/с, ночью порывы юго-восточного ветра достигнут 15 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 760 мм ртутного столба.