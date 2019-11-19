Градостроительная комиссия Москвы одобрила создание канализационных трубопроводов в НАО

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании в четверг одобрила проект планировки территории для строительства напорных трубопроводов протяженностью 2,72 км. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании 14 ноября 2019 года согласилась с подготовкой и одобрением проекта планировки территории для строительства напорных трубопроводов от КНС "Крекшино-2" (НАО). Площадь проектируемой территории составляет 10,03 га, протяженность новых трубопроводов - 2,72 км", - говорится в сообщении.

Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена проектом реконструкции очистных сооружений "Крекшино".

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, строительство трубопроводов необходимо для увеличения пропускной способности существующей канализационной сети. Оно будет вестись за счет средств инвестора - АО "Мосводоканал".