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Дополнительные электрички из Солнечногорска и Зеленограда запустят в Москву с 8 декабря

Они будут курсировать в утренний час пик

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московско-Тверская ППК назначит два дополнительных пригородных поезда в расписание с 8 декабря. Они будут ежедневно отправляться в Москву со станций Подсолнечная (Солнечногорск) и Крюково (Зеленоград), сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Благодаря взаимодействию со службами Октябрьской железной дороги нам удалось назначить два новых "рабочих" поезда в утренний час пик. Эти поезда будут уходить [с 8 декабря] в крайне востребованное у пассажиров время и позволят снизить нагрузку на другие утренние электрички", - приводят в сообщении слова генерального директора АО "МТ ППК" Олега Федотова.

Сейчас по будням с 6:00 до 7:30 по маршруту Крюково - Москва курсируют девять обычных и пять скоростных пригородных поездов. Средний интервал между ними - 6,5 минут. Из Солнечногорска в Москву в этот промежуток уходят шесть обычных и два скоростных поезда со средним интервалом 11,5 минут.

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Россия
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