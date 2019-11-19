Мокрый снег и нулевая среднесуточная температура ожидаются в Москве 20 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег и нулевая среднесуточная температура ожидаются в среду в Москве, сообщила ТАСС во вторник ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"До конца недели прогнозируется понижение температуры. Завтра у нас нулевая температура в Москве в течение суток. По области от минус четырех до плюс одного градуса, с понижением к вечеру до минус пяти-семи. В среду местами еще будут слабые осадки, поскольку нулевая температура возможен снег", - сказала Макарова.

"В ночь на четверг от минус пяти до минус семи градусов в Москве, по области от минус пяти до минус 10. В четверг в Москве от минус одного до минус трех. По области от минус одного до минус шести". В пятницу ночью от минус пяти до минус 10, днем от минус одного до минус шести, уточнила она.

На этой неделе ожидается также высокое атмосферное давление, возможно, до рекордных значений, добавила ведущий метеоролог Гидрометцентра.